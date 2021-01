Pesca: Corazzari,bando per promuovere imprese Delta del Po

(ANSA) - VENEZIA, 27 GEN - La Giunta regionale del Veneto ha dato il via al sesto bando del Programma Operativo Feamp 2014-2020 (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca).



Vuole finanziare progetti che puntano ad accrescere la competitività delle imprese attive nel comparto della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca tradizionale ed ecosostenibile nel territorio dell'Area Interna Contratto di Foce-Delta del Po.



"Il comparto della pesca, l'intera filiera che ruota attorno ai prodotti del mare e della laguna, è di primaria importanza per il Veneto e lo è ancora di più per il territorio del Delta del Po - spiega l'assessore regionale alla Pesca Cristiano Corazzari - con questo bando, che viene dopo altri cinque e che fa parte della programmazione 2014-2020, puntiamo ad aiutare le imprese, enti e le associazioni di produttori a finanziare progetti per aumentare la propria competitività promuovendo il settore ittico con la ricerca di nuovi mercati e facendo conoscere prodotti di qualità nel mercato locale, italiano e all'estero". (ANSA).