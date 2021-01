WWF, approvare presto il disegno di legge sul biologico

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il WWF esprime in un comunicato "soddisfazione per il voto della Commissione Agricoltura del Senato sul disegno di legge sul biologico ed auspica che la discussione finale venga al più presto fissata nel calendario della Camera per l'approvazione definitiva, indispensabile per raggiungere gli obiettivi del green deal europeo per l'agricoltura indicati nelle Strategie Farm to Fork e Biodiversità 2030".



"L'Italia è oggi ai primi posti in Europa per superficie agricola utilizzata certificata in biologico - ha aggiunto il WWF -, con il 15,8% della SAU, non distante dall'obiettivo del 25% entro il 2030 indicato dalla Commissione Europea per tutti i paesi membri dell'Unione. Il WWF ritiene che l'Italia debba scommettere sull'agroecologia e puntare ad una maggiore crescita del biologico per raggiungere nel 2030 il traguardo, ambizioso ma realistico, del 40% di SAU certificata". (ANSA).