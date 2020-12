Roma:Raggi-Costanzo,a Bioparco bimbi gratis in primi gennaio

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Nei giorni 'arancioni' tra il 4 e il 10 gennaio i bambini fino a 10 anni potranno entrare gratis al Bioparco di Roma e visitare la struttura in totale sicurezza. E' l'iniziativa 'Al Bioparco cominciamo bene!' promossa dalla sindaca Virginia Raggi insieme a Maurizio Costanzo e presentata stamattina in Campidoglio. I giorni 'speciali' saranno dunque il 4, il 7, l'8, il 9 e il 10 gennaio. Il primo giorno sarà la sindaca ad accogliere sul posto i bambini insieme all'attore Max Giusti: "I bambini accolti riceveranno un piccolo regalo, un peluche degli animali del Bioparco" ha annunciato la sindaca. Il 9 gennaio, invece, l'attore Yari Gugliucci, sarà all'interno del Bioparco dove leggerà alcune tra le più belle favole di Gianni Rodari dedicate agli animali.



Alla presentazione anche Francesco Petretti, presidente della Fondazione Bioparco. "Mi piace questa iniziativa - ha detto in videocollegamento Costanzo, promotore dell'evento - conosco Pedretti, il peluche deve essere un segno per insegnare ai bambini la differenza tra un orso di peluche e un orso vero. Gli animali vanno rispettati, ed è bene che fin da piccoli lo imparino. E' importante crescere capendo che non c'è diversità tra noi e gli animali. Sono anche nati i cuccioli delle lontre, ci sono i lupi della Croazia, le scimmiette del Sudamerica, mi ha spiegato Petretti. Mi piacerebbe che ogni tanto il Bioparco, con o senza il Comune, ma meglio con il Comune - ha detto ancora il giornalista - facesse queste 'incursioni' perché la nuova generazione nasca rispettando gli animali senza aver bisogno di enti come l'Enpa e la Lipu. Bisogna insegnare noi ai nostri figli e nipoti a rispettare gli animali. Ringrazio il Comune e la Raggi perché ci ha consentito di fare questa cosa".



"Con Maurizio abbiamo sviluppato una bella idea per iniziare l'anno in maniera gioiosa ma con una iniziativa educativa e divertente - ha commentato Raggi - Pedretti e i suoi collaboratori accoglieranno e racconteranno le storie degli animali del Bioparco, che è una fondazione di Roma Capitale che Roma sostiene in tutto e per tutto. Il Bioparco era rimasto anche chiuso per il lockdown, attraversando problemi di bigliettazione. Allora siamo intervenuti con una serie di procedure amministrative, abbiamo sbloccato dei fondi. I nostri amici animali stanno bene, mangiano sempre".



"Ad aprile-maggio, quando era tutto vuoto - ha raccontato Petretti - quando passava qualche guardiano gli animali allungavano il collo, l'orango metteva la mano sul vetro come a chiedere: 'ma voi uomini, dove siete andati?'. Sono individui, non solo rappresentanti di una specie. Le due leoncine: una non voleva farsi vaccinare, soffiava come un gatto, l'altra era molto mansueta. Gli animali sono in pericolo: noi li conserviamo, sono come in un museo ma sono vivi. E poi c'è l'aspetto educativo. Infine il Bioparco in questo momento di chiusure è diventato per tanti un punto di aggregazione".



(ANSA).