Guida Michelin, nascono stelle verdi per cucina sostenibile

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - La Guida Michelin si evolve e sposa il tema della sostenibilità dando visibilità, col nuovo riconoscimento delle "stelle verdi" agli chef che si evolvono abbracciando temi di rispetto ambientale, etica del lavoro, corretti rapporti di filiera, lotta allo spreco alimentare.



"Vogliamo incoraggiare le iniziative sostenibili nella filiera della ristorazione" ha detto, in videoconferenza, il direttore internazionale di Michelin Gwendal Poullenec. "I nostri ispettori - ha precisato - hanno arricchito il loro metodo di lavoro andando a valutare anche le forniture di cibo dal territorio, lo spreco a tavola e persino la gestione dei rifiuti di ciascuna insegna. Abbiamo l'orgoglio di presentare, nella 66/a edizione della guida Michelin Italia, una selezione di chef destinata a crescere per avviare una rivoluzione green della ristorazione in movimento". A premiarli oggi Federica Pellegrini che, in qualità di Ambassador Michelin, ha annunciato i nomi dei 13 chef ai quali è stato assegnato il simbolo della sostenibilità, la "stella" verde. In persona, alla cerimonia Michelin Star Revelation Italia 2021, la campionessa del nuoto italiano ha premiato Davide Oldani che, oltre le due stelle, ha conquistato la prima stella verde per , si legge nelle motivazione, la "tanta attenzione ai giovani e alla formazione sui valori del territorio".



Le stelle verdi sono piovute inoltre nelle cucine di Gardenia a Caluso; Don Alfonso 1890 a Sant'Agata Due Golfi; Osteria Francescana a Modena; Dattilo a Strongoli; Lazzaro 1915 a Pontelongo; Virtuoso Gourmet- Tenuta le Tre Virtù a San Piero a Sieve; Joia a Milano; I' Ciocio-Osteria di Suvereto; Casa Format a Orbassano; Caffè La Crepa a sola Dovarese; Lanterna Verde a Villa di Chiavenna. "Il cuoco oggi - ha detto Massimo Bottura - è più della somma delle sue ricette e ha il dovere di comunicare che grazie alla cultura e alla lotta allo spreco alimentare questo mondo può diventare migliore. Il progetto Food for soul sta mostrando con successo che un solidale processo di ricostruzione del gusto, passioni, del cibo e dell'anima può fare la differenza". Il mio impegno, ha evidenziato poi Norbert Niederkofler, "nasce dal rispetto della natura e dei valori dell'Alto Adige. In montagna la filosofia sostenibile c'era già, lì da sempre tutti i prodotti vengono utilizzate. Ma la mia cucina cresce nella consapevolezza che la natura, stagione dopo stagno, offre tutto ciò che il nostro corpo necessita. E d'inverno, se bloccati dalle nevi, assaporiamo i prodotti conservati sotto la sabbia, come si è sempre fatto in alta quota".



Inoltre, occasione della presentazione della Guida Michelin Italia 2021 sono stati conferiti 4 premi speciali:"Giovane chef 2021" by Lavazza, assegnato a Antonio Ziantoni, Ristorante Zia, Roma. Il premio Michelin Servizio di Sala 2021 by Intrecci - Alta Formazione di Sala, assegnato a Christian Rainer, Peter Brunel Ristorante Gourmet, Arco (Trento). Il premio Michelin Mentore 2021 by Blancpain, assegnato a Niko Romito, Ristorante Reale, Castel di Sangro (L'Aquila). E il premio Michelin Sommelier 2021 del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, assegnato a Matteo Circella, Ristorante La Brinca, Ne (Genova).



La Guida Michelin nasce in Francia nel 1900 come aiuto per chi viaggia. La 66ma edizione italiana presentata oggi propone oltre 2600 indirizzi tra alberghi e ristoranti. (ANSA).