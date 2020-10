Stati generali green, pronte proposte rilancio "verde"

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Una due giorni green con cinque ministri e ottanta speaker di settore tra energia e clima, economia circolare, green city, mobilità urbana e sistema agroalimentare al centro di un pacchetto di proposte per il rilancio "verde" dell'Italia attraverso i fondi del Next Generation della Ue. È la nona edizione degli Stati Generali della Green Economy 2020 dal titolo "Il green deal al centro del Piano di rilancio per l'Italia - Una nuova fase per la green economy" si svolgerà dal 3 al 4 novembre in modalità digitale in collegamento con Ecomondo Key-Energy. L'iniziativa è organizzata dal Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 69 organizzazioni di imprese, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, con il patrocinio del ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione europea e il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.



Nella giornata inaugurale - segue la nota - verrà presentata dal presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi, la Relazione 2020 sullo stato della green economy, un aggiornamento sull'andamento delle tematiche e dei settori strategici dalla pandemia al calo dei consumi di energia e le emissioni di gas serra, la crescita delle rinnovabili e l'agroalimentare in sofferenza.



Tra i relatori - conclude la nota - Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente; Stefano Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico; Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei;Dario Franceschini,Ministro per i Beni e le Attività Culturali; Sigrid Kaag, Ministro del Commercio Estero dell'Olanda Riccardo Fraccaro, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Antonio Misiani, Vice Ministro all'Economia; Simona Bonafè, Parlamento europeo; Jeffrey Sachs, Direttore del Center for Sustainable Development, Columbia University; Sun Chengyong, Ministro Consigliere Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese e molti altri rappresentanti di Governo, Parlamento e istituzioni europee. (ANSA).