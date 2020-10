Roma: Raggi, prosegue in città cura verde orizzontale

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Voglio aggiornarvi sui lavori che stiamo portando avanti in tutti i Municipi di Roma grazie all'appalto da 48 milioni per la cura del verde orizzontale. Le ditte procedono a pieno ritmo per restituire decoro, pulizia e sicurezza a parchi, giardini di quartiere, ville storiche e aiuole stradali". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Alcuni degli interventi più recenti di sfalcio e pulizia hanno interessato la zona di Casalbruciato, nella periferia est della città - aggiunge - lo spartitraffico di via Andriulli e quello di via della Vanga, le aiuole del sottopasso di via Bergamini, i parchi di via Cassiani e di via Pietralata, l'area verde di via degli Alberini, e quella tra via Donati e via Calzini in cui è inserita un'area giochi. Sempre in zona est, manutenzione di prati e cespugli anche al Parco Gastinelli a Ponte di Nona, al Parco Mancini di Torre Spaccata e nell'aiuola spartitraffico di viale dei Romanisti che ospita circa 200 oleandri di cui si sta effettuando la potatura. Inoltre, sono terminate le operazioni di taglio dell'erba nel Parco di via Teza a Cinquina e al Parco Nobili di Settebagni, nel Municipio III. Lavori, infine, anche al Parco Antonella Renzi e al Parco Salvador Allende di Tor Vergata - conclude Raggi - una grande area verde nel Municipio VII di circa 12 ettari attraversato da un'antica strada romana". (ANSA).