Dolciaria Valhrona ottiene certificazione B Corporation

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Valrhona annuncia "con soddisfazione", in una nota, di aver ottenuto la certificazione B Corporation©, rilasciata dall'ente internazionale B Lab alle aziende più impegnate al mondo in ambito di performance economica, trasparenza, responsabilità sociale e ambientale.



L'ambito traguardo - conquistato con il punteggio di 88,3 dopo un percorso di tre anni - testimonia l'impegno di Valrhona per una filiera del cacao giusta e sostenibile, prendendosi cura del pianeta e invitando il mondo della gastronomia a diventare più responsabile.



"Questo riconoscimento valorizza la nostra strategia di sviluppo sostenibile "Live Long" e la nostra mission aziendale "Insieme, facciamo del bene e del buono". B Corp© è la strategia di progresso verso la quale volevo indirizzare Valrhona ed è una vera e propria guida per mettersi in gioco e creare un impatto positivo sul mondo", sottolinea Clémentine Azial, direttrice generale di Valrhona. Valrhona è oggi il più grande produttore mondiale di cioccolato per professionisti ad essere certificato B Corporation©. Sulle 80.000 aziende che hanno iniziato il processo di valutazione B Impact Assessment soltanto 3.200 hanno ottenuto la certificazione in 130 settori e 60 paesi.



Nata negli Stati Uniti nel 2006, la comunità B Corp© riunisce imprese da tutto il mondo che mettono la mission societaria al cuore del loro fare impresa e che rispondono ai criteri più esigenti in materia di impatto sociale e ambientale.



Per queste realtà la mission non è soltanto quella di essere le migliori al mondo ma le migliori per il mondo, attraverso una strategia attiva e responsabile di progresso. La certificazione B Corporation misura le performance dell'azienda in cinque ambiti: la governance, i collaboratori, i clienti, la collettività e l'ambiente. In pratica si tratta di mettere in atto delle pratiche che tengano conto di tutti questi aspetti con l'obiettivo è quello di mettere sullo stesso piano l'impatto sociale e ambientale con i profitti economici. (ANSA).