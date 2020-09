Alimentare: Mutti, cambiamenti clima impongono sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 04 SET - "Negli ultimi 30 anni la produzione di cibo si è data per scontato. Ma ora con i cambiamenti climatici non è detto che quello che è oggi, lo sarà domani. Come imprenditore sono ottimista sulla ripresa post Covid, ma gli scenari a medio e lungo termine sono ricchi di incognite e questo impone una presa di responsabilità collettiva sulla sostenibilità". E' quanto sottolineato, a margine del Cibus Forum alle Fiere di Parma, da Francesco Mutti, presidente Centromarca e Ad Mutti S.p.A., tra le principali aziende italiane di trasformazione del pomodoro.



"L'attenzione per l'ambiente è una priorità - ha detto - ma non solo per l'industria alimentare, lo deve essere per la popolazione dell'intero pianeta. Per Mutti - ha ricordato il manager di Parma - la green economy è una pratica di lungo corso: dal 2010 insieme al Wwf mettiamo in campo azioni di contenimento delle emissioni, risparmio idrico e di tutela della biodiversità. E siamo tra i soci fondatori di Regeneration 2030 che è una visione molto allargata, contempla ad esempio anche aspetti legislativi, sullo sviluppo sostenibile. Ma da imprenditore del made in Italy dico anche no - ha sottolineato Mutti - ai rischi di dumping ambientali, con competitor che all'estero non hanno parametri così vincolanti e rigidi sulla svolta green". (ANSA).