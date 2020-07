'La Fornara', una birra fatta anche con il pane

(ANSA) - BOLOGNA, 08 LUG - Una 'golden ale' artigianale prodotta, oltre che con gli ingredienti consueti, anche con il pane. È 'La Fornara', la birra realizzata a Bologna dall'associazione panificatori della città metropolitana in collaborazione con il birrificio Vecchia Orsa, progetto della coop sociale Arca di Noè.



Il marchio è stato depositato, spiega l'associazione su Facebook: "Contrastare lo spreco e innovare i prodotti, questa è una delle sfide per noi panificatori: dobbiamo avere radici ben salde nella tradizione ma essere protagonisti del futuro. Il nostro progetto di economia circolare, realizzato in collaborazione con il Gruppo Hera, ha ricevuto il premio innovatori responsabili 2019". (ANSA).