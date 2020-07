Turismo:nasce la prima guida Lonely Planet dedicata a Genova

(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - Nasce la prima guida Lonely Planet dedicata a Genova e al suo golfo. E' stato l'Acquario ad ospitare oggi la presentazione di questo omaggio al capoluogo ligure che "rappresenta un simbolo e una rinascita. Una città di forze in collisione, dove è più forte l'attrito tra la terra e il mare e ne possiede entrambe le anime", ha spiegato l'autore Andrea Formenti. Un viaggio che esalta le bellezze genovesi come l'Acquario e il centro storico. "E ancora, delle meraviglie dei secoli d'oro coi Palazzi dei Rolli, dei musei della Strada Nuova, delle ville aristocratiche e dei magnifici parchi. Ma anche dell'eleganza scalcinata dei quartieri popolari, della Genova degli itinerari insoliti: alta quota nel Parco dei Forti, passeggiate sul mare verso i porticcioli di Nervi, Boccadasse e gli altri borghi di Levante. E infine il Tigullio tra la mondanità di Portofino e Santa Margherita e la natura incontaminata tra i sentieri del Parco di Portofino. Al fianco dell'iniziativa UniCredit: "L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo - ha rimarcato Fabrizio Simonini, Regional Manager Nord Ovest UniCredit - ci ha spinto più che mai ad essere vicini ai territori in cui siamo presenti accompagnando l'imprenditoria locale in questa fase delicata per tutto il Paese". (ANSA).