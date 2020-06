'Close the Glass Loop', nuova piattaforma europea del vetro

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - 'Close the Glass Loop', la nuova piattaforma della differenziata del vetro che nasce per incrementare il tasso di raccolta per il riciclo e portarlo al 90% entro il 2030 nell'Ue sarà lanciata ufficialmente dall'industria europea del packaging in vetro (Feve) il prossimo 30 giugno. Lo comunica in una nota Assovetro, Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro che con Coreve, Consorzio per il riciclo del vetro aderisce alla nuova piattaforma che ha "il fine di realizzare un piano d'azione per l'economia circolare del vetro in Europa".



La Conferenza stampa che si svolgerà online tra le 11 e le 12:30 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcE6FoJZB9LrbgR7l_NUR VpOLzcFxd66DE2C5tnxPwVWpiaQ/viewform) - prosegue la nota - avrà tra gli speaker il Commissario Europeo per l' ambiente, Virginijus Sinkevicius che parlerà delle iniziative per favorire l' economia circolare in Europa. L'iniziativa rappresenta una risposta concreta alle nuove norme europee volte ad aumentare gli obiettivi netti di riciclo degli imballaggi in vetro. Il programma 'Close the Glass Loop' - si legge - stimolerà la raccolta e coinvolgerà i numerosi partner europei e nazionali, dai comuni ai trasformatori di vetro, ai clienti dell'industria, fino agli schemi nazionali di responsabilità estesa del produttore che operano in tutti gli Stati membri dell'Ue.(ANSA).