(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Iris Ceramica group ed Edison Next hanno firmato un accordo per lo sviluppo di H2 Factory il nuovo stabilimento produttivo di Castellarano (Reggio Emilia) che utilizzerà idrogeno verde prodotto grazie a un sistema all'avanguardia realizzato su misura.



Con questo accordo, Iris Ceramica group ed Edison Next danno vita al primo progetto per la decarbonizzazione dell'industria ceramica tramite idrogeno verde. Questa iniziativa avvia un nuovo corso per la decarbonizzazione di un settore industriale particolarmente energivoro il cui contributo è determinante per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del Paese e del distretto ceramico - area concentrata tra la Provincia di Modena e Reggio Emilia - che è un territorio strategico per questo comparto produttivo.



L'avvio di "questo percorso virtuoso di transizione energetica insieme a Iris Ceramica Group rappresenta un primo passo significativo verso la decarbonizzazione di un settore determinante per il Paese", afferma Giovanni Brianza ceo di Edison Next.



Lo stabilimento, che verrà alimentato a idrogeno a partire dal 2025, produrrà grandi lastre in ceramica 4d - la quarta dimensione si riferisce proprio alla sostenibilità - vale a dire, ampie superfici in ceramica tecnica a tutta massa, ideali per servire in particolar modo il settore dell'arredamento di lusso.



"Siamo di fronte ad una nuova alba per l'industria ceramica e per l'intero settore. Il principio alla base della nostra fabbrica a idrogeno verde è quello che io definisco un nuovo umanesimo industriale, al cui centro vi è la sostenibilità con tutti i suoi fattori", sostiene Federica Minozzi, ceo di Iris Ceramica Group. (ANSA).