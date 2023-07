(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Il fondo di private equity Algebris Green Transition Fund ha chiuso con 70 milioni di euro un ulteriore round di raccolta, facendo salire a più di 260 milioni gli impegni assunti dai suoi sottoscrittori, rappresentati da investitori istituzionali italiani ed esteri.



Algebris, si legge in una nota, confida di superare nei prossimi mesi l'obiettivo di raccolta di 300 milioni, puntando a investire il capitale in realtà d'eccellenza nell'ambito della transizione green, dell'economia circolare e smart cities & agritech.



"Il successo dei round di raccolta e la qualità dei nostri investitori confermano l'interesse per i trend di lungo periodo, l'approccio industriale e le logiche di impiego di capitale che vogliamo perseguire", dichiara Luca Valerio Camerano, managing director del fondo. "Siamo fermamente convinti dell'opportunità di poter creare valore per i nostri investitori, per le imprese e gli imprenditori attraverso una gestione attiva delle opportunità legate a nuove tecnologie, di evoluzione dell'approccio al mercato e delle variabili Esg". (ANSA).