(ANSA) - LIVORNO, 06 LUG - E' stato affidato a Reepek spa di Bologna, tramite la controllata Toscana Energia Nord Ovest, un piano di efficientamento energetico studiato per gli ospedali di Cecina, Piombino, Portoferraio, Livorno e Versilia, più i distretti Asl Livorno Nord, Livorno Est, Pietrasanta, per un totale di 275.000 metri quadri di superfici. Il contratto vale 10 milioni di euro l'anno per 11 anni e prevede la realizzazione di circa 32 milioni di investimenti da parte della società.



Inoltre è previsto un importo annuo aggiuntivo di 1,5 milioni a disposizione dell'Asl per interventi extra canone.



Si tratta, spiega una nota, di un contratto di tipo Epc, ovvero con prestazioni energetiche garantite e finanziamento tramite terzi (Ftt). La società di scopo sosterrà, quindi, in proprio gli investimenti finalizzati al risparmio energetico trattenendo quota parte dei risparmi economici derivanti dalla riduzione dei consumi che s'impegna a conseguire nella gestione del servizio.



Gli interventi permetteranno risparmi totali di energia termica per 1,9 milioni di kWht/anno e di energia elettrica pari a 25,6 milioni di kWhe/anno, una riduzione delle emissioni di Co2 equivalente pari a 12,3 milioni di kg/anno e un risparmio di energia primaria pari a circa 5.000 Tep/anno. (ANSA).