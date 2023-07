(ANSA) - BRASILIA, 06 LUG - La Commissione nazionale per l'energia nucleare del Brasile sta indagando su un possibile furto di materiale radioattivo da una compagnia mineraria nei comuni di Nazareno e Sao Tiago, nell'entroterra dello Stato di Minas Gerais (sud-est). La Commissione ha informato che ispezionerà gli impianti dell'azienda AMG nell'ambito delle indagini della polizia sulla scomparsa di due fonti di Cesio-137.



Nel 1987 una grave contaminazione da Cesio-137 a Goiania fu considerata uno dei più grandi incidenti radiologici al mondo.



"AMG Brasil prende molto sul serio questo incidente e si rammarica profondamente di qualsiasi preoccupazione arrecata alle comunità vicine", si legge in una dichiarazione della società.



La compagnia mineraria ha poi avvertito che "la manipolazione impropria (del Cesio-37) da parte di persone non autorizzate può rappresentare un rischio per la salute". (ANSA).