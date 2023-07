(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Il gas avrà un ruolo importante anche nella transizione.



Perché potrebbe essere bio e senza emissioni di CO2. E nel prossimo futuro le infrastrutture del gas saranno fondamentali anche per il trasporto dell'idrogeno". Così a Repubblica l'ad di Italgas Paolo Gallo. Alla domanda se si stia investendo ancora troppo sul gas, risponde: "Abbiamo visto tutto quello che è successo con il Covid e la guerra. Si può raggiungere la net zero solo se si tiene contro della sicurezza delle forniture e dei costi dell'energia - spiega - Ciò rafforza il ruolo del gas come elemento di transizione a medio-lungo termine e quello delle infrastrutture per il trasporto".



"Non bisogna avere pregiudizi di tipo tecnologico - aggiunge - Con la crescita delle rinnovabili, su cui siamo tutti d'accordo, il gas servirà per l'equilibrio del sistema. Eppure, se prendiamo il caso delle caldaie a gas che abbiamo in casa, entro il 2029 l'Europa dice che dovranno essere bandite. Ma se uso il biometano perché devo cambiarla? Credo che il biometano possa svolgere una funzione importante di produzione decentralizzata".



"È opinione diffusa - dice ancora - che l'idrogeno sarà fondamentale come vettore energetico, garantirà quella flessibilità che si perde con l'ingresso massiccio delle rinnovabili. Al momento, se guardiamo ai prezzi, la tecnologia dell'idrogeno non è competitiva se prodotto da fonti rinnovabili. Ma è importante che ci siano questi investimenti a livello globale. Succederà come per il fotovoltaico, con i prezzi dei pannelli che ora sono un decimo rispetto al 2008, proprio grazie ai fondi che sono andati in ricerca e sviluppo".



