(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Con questo documento l'Italia conferma il suo sforzo sul clima e la sicurezza energetica. Ma, nel metterlo a terra, vogliamo privilegiare un percorso che sia realistico e sostenibile per il nostro sistema economico e sociale. E che tenga anche conto della necessità di conciliare le diverse posizioni e proposte".



Così in una intervista al Sole 24 Ore il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin che ha appena inviato alla Commissione Europea la proposta di aggiornamento del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec).



"Il Pniec del 2019 - spiega - è il primo piano che l'Italia ha presentato durante il Conte 2. Gli obiettivi globali indicati erano molto ambiziosi, in alcuni casi superiori a quelli obbligatori. Ma quella strategia è stata messa a punto in un contesto totalmente diverso da quello attuale".



"Nell'aggiornare il Piano - afferma il ministro - è emerso un gap importante su tutti i valori. Nell'aggiornamento è stato seguito un approccio realistico, che prevede una forte accelerazione su fonti rinnovabili elettriche, combustibili rinnovabili, ristrutturazioni edilizie ed elettrificazione dei consumi finali. E ancora, sulla diffusione delle auto elettriche e sulle politiche per la riduzione della mobilità privata, nonché sulla Ccs. Ciò è stato fatto prevedendo l'aggiornamento e la messa a punto di politiche già esistenti. Secondo le valutazioni saremo in grado di raggiungere quasi tutti i nuovi e più sfidanti obiettivi". (ANSA).