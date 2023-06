(ANSA) - NAIROBI, 07 GIU - "L'Italia vuole rinnovare il protocollo d'intesa con Nairobi scaduto nel gennaio di quest'anno" e riguardante l'energia. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Ambiente e alla sicurezza energetica Claudio Barbaro, al termine di un incontro bilaterale con il viceministro keniano dell'Energia, Alex Wachira, svoltosi alla presenza dell'ambasciatore italiano Roberto Natali.



Allo scopo di affrontare la sfida del passaggio alle rinnovabili come fonti primarie di energia, il Kenya ha confermato l'importanza che riveste la cooperazione tra i due Paesi. In particolare, si è parlato di geotermico di cui il Kenya è ricco e rispetto al quale, d'altra parte, l'Italia detiene know-how e tecnologia.



"Il Kenya si rivolge all'Italia per la conoscenza acquisita in termini di sviluppo sostenibile - ha spiegato Wachira -, entro il 2030 il nostro Paese vuole raggiungere il 100% di utilizzo di energia pulita ed entro il 2050 il 100% di accesso della popolazione ai servizi energetici. Una sfida per la quale consideriamo l'Italia un partner importante". (ANSA).