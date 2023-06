(ANSA) - BRASILIA, 05 GIU - Il presidente di Petrobras, Jean Paul Prates, ha dichiarato che se l'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali (Ibama), legato al ministero dell'Ambiente, respingerà una nuova richiesta di trivellazioni in Amazzonia, la società petrolifera statale accetterà la decisione.



La questione ha aperto una crisi nel governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva dopo che Ibama, il 17 maggio, ha negato una licenza avanzata da Petrobras per estrarre petrolio da un pozzo situato al largo della foce del Rio delle Amazzoni, a 175 chilometri dalla costa dello Stato di Amapà.



Prates - ex senatore del Partito dei lavoratori, nominato da Lula al comando di Petrobras - ha riferito di aver avuto un colloquio "da ambientalista ad ambientalista" con la ministro dell'Ambiente, Marina Silva, preoccupata dei rischi per la fauna che potrebbero derivare dalla perforazione del giacimento.



(ANSA).