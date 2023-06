(ANSA) - BRASILIA, 01 GIU - Il prezzo della benzina è aumentato nella maggior parte degli Stati brasiliani a partire dalla mezzanotte di oggi, quando è entrata in vigore la riscossione da parte degli enti locali dell'Icms, l'accisa sui carburanti L'incremento medio della benzina è di circa il 5% in 23 dei 27 Stati federativi, tra cui San Paolo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.



Lo Stato più colpito è il Mato Grosso do Sul, dove il litro della benzina ieri è stato venduto a 4,94 reais (circa un dollaro).



In altri tre Stati ci deve invece essere un piccolo calo del prezzo e in un solo Stato il valore non cambierà.



Gli aumenti arrivano dopo che la compagnia petrolifera statale Petrobras aveva ridotto il prezzo della benzina del 12% il mese scorso.



Secondo le stime degli analisti, l'aumento attuato oggi dovrebbe far salire l'inflazione dello 0,20% a giugno.



Altri aumenti fiscali sono previsti a luglio, nell'ambito della politica di riscossione dei tributi proposta dal ministro delle Finanze Fernando Haddad, in ottemperanza al nuovo modello fiscale approvato la scorsa settimana alla Camera dei deputati.



