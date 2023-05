(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAG - Le ong Zero Waste Europe, Wwf, ClientEarth e altre oggi hanno pubblicato un'analisi approfondita sui regolamenti, mettendo in luce la loro battaglia "per dare priorità al riuso". Con questa proposta Ue, rileva tuttavia il rappresentante di Zero Waste, Janek Vahk, "la plastica monouso potrà essere definita sostenibile se rispetta uno solo degli altri due criteri".



Molto positiva è invece la valutazione delle ong sul resto del testo che riguarda i rifiuti. "E' molto importante è che gli inceneritori non siano inclusi nella tassonomia", evidenzia Vahk, indicando che quindi non avranno la patente verde. (ANSA).