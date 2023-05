(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAG - Nel loro manifesto le dieci major evidenziano che "le centrali idroelettriche forniscono elettricità rinnovabile a prezzi accessibili, dispacciabile e sicura". "L'energia idroelettrica facilita l'integrazione nel sistema di grandi quantità di energia rinnovabile da fonti intermittenti, fornendo flessibilità al sistema, compreso lo stoccaggio", spiegano le società, evidenziando che "queste due funzioni rendono l'energia idroelettrica una tecnologia essenziale per le ambizioni Ue in materia di clima ed energia" e che "in futuro, le centrali idroelettriche rinnovate, ripotenziate e nuove, così come l'energia idroelettrica con pompaggio, continueranno a garantire un sistema elettrico pronto ad accogliere una quota sempre maggiore di generazione rinnovabile".



Per sostenere il comparto e di conseguenza anche l'intera industria green europea e la sicurezza dell'approvvigionamento, le aziende chiedono ai vertici Ue di "creare un quadro economico, politico e legale adeguato, affidabile e sostenibile per gli investimenti", presentando anche "una strategia idroelettrica" comune "in linea con le altre strategie sulle rinnovabili già pubblicate" e includendo l'idroelettrico "nell'elenco delle tecnologie strategiche" nel piano industriale Net-Zero nel contesto del piano industriale del Green Deal".



Dal canto suo, la commissaria Simson sottolinea che "l'energia idroelettrica è una fonte cruciale per l'elettricità rinnovabile Ue" e indica la volontà di "discutere le sfide e la via da seguire per il settore". (ANSA).