(ANSA) - BRUXELLES, 28 MAR - "Non possiamo tornare allo status quo con la Russia come principale fornitore di gas: la capacità degli Stati membri di limitare le capacità di gas, incluso il gnl, proveniente dalla Russia e dalla Bielorussia è importante". Lo ha detto la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, durante la sessione pubblica del Consiglio Energia, evidenziando la necessità per l'Ue di "proteggere la sicurezza degli stock".



Il tempo per l'approvazione del pacchetto Ue sulla decarbonizzazione del settore del gas "è un fattore fondamentale", ha sottolineato Simson, ricordando che la prima proposta di Bruxelles risale al dicembre 2021. "La crisi energetica senza precedenti ha reso sempre più importante la decarbonizzazione del mercato attraverso gas e rinnovabili a basso tenere di carbonio e idrogeno", ha spiegato la commissaria, precisando che anche il maxi-piano energetico RePowerEu "prevede un ruolo importante per l'idrogeno e il biometano per sostituire le importazioni di combustibili fossili dalla Russia". (ANSA).