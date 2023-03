(ANSA) - POGGIO RENATICO, 24 MAR - "L'impianto di Poggio Renatico rappresenta una prima volta per il nostro sistema energetico. Noi abbiamo realizzato grazie al Comune un campo fotovoltaico importante, sono circa 22 ettari ricoperti di pannelli. La cosa più importante, però, è che per la prima volta abbiamo realizzato un crowdfunding con gli abitanti". Ad annunciarlo è stato Nicola Lanzetta, Country manager di Enel Italia, all'inaugurazione del nuovo parco solare Malvezzi-Fondazione Fornasini a Poggio-Renatico (Ferarra). Al taglio del nastro del nuovo impianto realizzato da Enel Green Power hanno partecipato anche il presidente di Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, l'assessore al Bilancio, Paolo Calvano, Luca Solfaroli Camillocci, responsabile di Enel Green Power Italia e Marcella Zappaterra, capogruppo del Pd in Regione. A fare gli onori di casa, il sindaco di Poggio-Renatico, Daniele Garuti.



"L'iter è stato molto rapido - ha ricordato Lanzetta - la parte autorizzativa che è quella più complessa è durata appena 5 mesi e mezzo e tutto il progetto dalla nascita dell'idea al taglio del nastro è durato appena 2 anni. Sono tempi che in Italia non è facile vedere. Progetti di queste dimensioni hanno bisogno di essere finanziati e per la prima volta, con il programma Scelta Rinnovabile, a finanziarlo sono stati i cittadini, che sono stati remunerati in maniera importante. Si è avuto un tipico contesto win-win da parte del Comune, di Enel nella realizzazione del progetto e da parte del cittadino che non solo si troverà ad avere energia a prezzi competitivi ma anche un capitale remunerato da un'azienda importante come Enel.



Speriamo che possa essere ad esempio per gli 8.800 comuni italiani". (ANSA).