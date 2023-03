(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Sono soprattutto le Regioni a bloccare le rinnovabili in Italia, non autorizzando impianti che hanno già ricevuto il via libera dal governo. Nel 2022 solo l'1% dei progetti di impianti fotovoltaici ha ottenuto l'ok dalle Regioni, mentre non è stato autorizzato nessun impianto eolico.



In questo modo vengono vanificate le semplificazioni e gli sblocchi delle procedure adottate dai governi Draghi e Meloni nell'ultimo anno. E' quanto emerge dal rapporto di Legambiente "Scacco matto alle rinnovabili", presentato alla fiera della transizione energetica K.EY a Rimini. (ANSA).