(ANSA) - RIMINI, 23 MAR - Debutta anche a Rimini il nuovo store di Enel X, la linea business della multinazionale di energia che si occupa di innovazione per la transizione energetica. Inaugurato in via Roma e realizzato in sinergia con 3 Esse Servizi Energetici, il punto vendita vuole offrire a cittadini e imprese soluzioni di efficienza energetica ed energia rinnovabile, servizi alla persona e alla casa, sostenibili e volti al risparmio.



In campo, personale specializzato composto da un team di consulenti di vendita e tecnici installatori. Le proposte presenti spaziano da caldaie ad alta efficienza e climatizzatori a pompa di calore fino a impianti fotovoltaici tradizionali e da appartamento che consentono di autoprodurre energia per la casa da fonti rinnovabili. Lo store si occuperà anche dell'installazione degli impianti. "Questa apertura a Rimini - ha sottolineato Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia - rientra nel piano di sviluppo di una rete di negozi fisici sul territorio che ci consentirà, da un lato, di sostenere la crescita dei piccoli imprenditori che costituiscono il cuore del tessuto economico, sociale e produttivo italiano, e dall'altro di essere ancora più vicini ai nostri clienti, diventando dei punti di riferimento per soluzioni di efficienza energetica a livello territoriale".



