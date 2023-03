(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Stretta sinergia con il Mit, con il quale stiamo lavorando speditamente per mettere in sicurezza il Paese contro la crisi idrica. Lavoriamo ad un decreto ad hoc che sia operativo nel più breve tempo possibile". Così in una nota la viceministra all'Ambiente Vanna Gava. "Tra le azioni sulle quali sono concentrate le azioni del ministero la gestione dei sedimenti - aggiunge - la semplificazione e la sburocratizzazione per sbloccare gli interventi e l'avanzamento sul riutilizzo irriguo dei reflui urbani". (ANSA).