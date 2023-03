(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Fincantieri sta lavorando su navi a idrogeno per le operazioni in porto. Lo ha detto l'amministratore delegato Pierroberto Folgiero nel corso dell'Hydrogen forum 2023 del Sole 24 Ore. "Stiamo già lavorando sull'idrogeno a bordo, non per sostituire gli attuali 60 megawatt di produzione, perché è velleitario per motivi di spazio e peso, ma per produrre 5 megawatt, in modo che quando la nave fa operazioni in porto le faccia senza emissioni", afferma l'Ad di Fincantieri, spiegando che l'utilizzo dell'idrogeno nel settore navale si scontra "con problemi di spazio e di peso".



Per risolverli, "bisogna trovare sistemi di stoccaggio dell'idrogeno", che ha un'intensità energetica di un quinto, quindi servono serbatoi cinque volte più grandi. (ANSA).