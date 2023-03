(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Sul fronte energetico abbiamo messo in sicurezza l'inverno 2023, adesso dobbiamo lavorare sull'inverno 2024". Lo afferma il presidente di Arera Stefano Besseghini, sottolineando che "ancora oggi resta valido quell'invito al risparmio energetico e al contenimento dei consumi, che abbiamo un po' sofferto nell'inverno ma abbiamo ben fatto".



Intervenendo all'Hydrogen Forum 2023 del Sole 24 Ore, Besseghini spiega che "oggi i prezzi sono scesi ma siamo ancora su valori relativamente alti". Per il presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, bisogna inoltre "consolidare il lavoro fatto nell'emergenza sul cambio di assetto dei flussi energetici", che in questi due anni ha portato a recuperare "una centralità del Mediterraneo molto forte e un ruolo prevalente del gnl marginale".



"Sono aspetti su cui bisogna consolidare le politiche e gli investimenti messi in campo sull'onda dell'emergenza", dice Besseghini, citando i "rigassificatori, la capacità di diversificare le fonti di approvvigionamento e anche la possibilità di avere contratti gnl a lungo termine. (ANSA).