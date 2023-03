(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Assestamenti al ribasso sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali ieri in salita sulla benzina e in discesa sul diesel, si registra un taglio di 1 centesimo da parte di Tamoil sui prezzi raccomandati di entrambi i carburanti. I prezzi praticati alla pompa risultano ancora in leggero calo, con la media nazionale della benzina self che si posiziona sotto 1,86 euro/litro e il diesel che scende sotto 1,8 euro/litro.



Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 21 marzo, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,856 euro/litro (1,857 nella precedente rilevazione), con i diversi marchi compresi tra 1,846 e 1,867 euro/litro (no logo 1,856). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,798 euro/litro (contro 1,800), con prezzi medi compresi tra 1,785 e 1,807 euro/litro (no logo 1,793).



Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,997 euro/litro (1,998 il dato precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,942 e 2,070 euro/litro (no logo 1,908). La media del diesel servito è 1,941 euro/litro (contro 1,945), con i punti vendita delle compagnie tra 1,883 e 2,012 euro/litro (no logo 1,847).



I prezzi praticati del Gpl risultano tra 0,796 e 0,817 euro/litro (no logo 0,793). Infine, il metano mostra prezzi medi tra 1,688 e 1,869 (no logo 1,741). (ANSA).