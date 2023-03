(ANSA) - TRIESTE, 20 MAR - È una lunga lezione sui cambiamenti climatici quella con cui Sergio Persoglia ha presentato oggi la sua candidatura a consigliere regionale per il PD a Trieste. Dall'urgenza della transizione energetica, alle conseguenze dell'aumento delle emissioni di Co2, l'esponente dem ha sottolineato l'esigenza di un cambiamento che diventa sempre più pressante. Già direttore di dipartimento all'Ogs, Istituto Nazionale Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, Persoglia è stato segretario generale e presidente di network europei impegnati nel contrasto dei cambiamenti climatici.



"Se le emissioni resteranno come sono, in futuro sarà un disastro" ha evidenziato, "dobbiamo sfruttare le energie rinnovabili, cosa che in Italia, al momento, si sta facendo ancora poco. Alcuni sistemi sono cresciuti negli ultimi anni, come quelli solari o eolici, ma occorre lavorare di più su questo fronte". Secondo il candidato del Pd serve "una visione politica decisa, quella che trovo nel nostro candidato a presidente della Regione Massimo Moretuzzo".



Tra gli altri interventi dell'incontro a sostegno di Persoglia, quello di Massimo Marega, segretario regionale della FILLEA CGIL, che ha ricordato come "il problema della transizione energetica deve essere affiancato anche da una sostenibilità sociale. C'è bisogno di formazione per i lavoratori, per indirizzarli nel mondo più corretto verso i cambiamenti che interesseranno anche i processi produttivi. E serve partire subito, perché il Paese non si trovi in ritardo nell'affrontare temi così importanti". (ANSA).