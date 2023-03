(ANSA) - BARI, 17 MAR - "Il governo non può continuare a prendere decisioni senza ascoltare i territori. Puntare sulle trivelle è una scelta sbagliata non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico. Sono tanti ormai in Puglia i consigli comunali che con forza si stanno esprimendo contro il rilascio di nuove concessioni di estrazione di gas in mare.



Anche in provincia di Lecce è già stato approvato nel capoluogo e, proprio ieri, anche ad Alezio e a breve verrà discusso in altri Comuni. L'autonomia energetica si raggiunge puntando sul risparmio energetico, non affossando il Superbonus, e le misure per lo sviluppo dell'energia rinnovabile, come sta facendo questo governo". Lo dichiarano il coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno e quello provinciale leccese Iunio Valerio Romano dopo che anche il Consiglio comunale di Cavallino, nel Leccese, ha approvato la mozione presentata dal gruppo del M5S in Consiglio regionale contro le nuove trivellazioni. La mozione per dire no allo sblocco delle concessioni di estrazione di gas in mare è stata depositata in Consiglio regionale dai consiglieri di maggioranza del M5S Cristian Casili, Marco Galante, Grazia Di Bari e Rosa Barone. (ANSA).