(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Enel ha sottoscritto un accordo per la cessione alla società greca Public Power Corporation di tutte le partecipazioni detenute in Romania. L'accordo, rende noto Enel, prevede che PPC verserà un corrispettivo complessivo di circa 1.260 milioni di euro, corrispondenti a circa 1.900 milioni in termini di enterprise value (riferito al 100%).



L'operazione genererà un effetto positivo totale sull'indebitamento netto consolidato del gruppo di circa 1,7 miliardi, insieme a un impatto negativo cumulato nel 2022-2023 sull'utile netto del gruppo reported di circa 1,4 miliardi. Non sono invece previsti impatti sui risultati economici ordinari.



