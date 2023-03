Smog, startup idea canna fumaria controllata a distanza

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 02 MAR - Canne fumarie in grado di essere monitorate a distanza. A ideare il servizio è Altrefiamme, startup italiana per l'innovazione e la digitalizzazione della filiera della biomassa legnosa, con sede a Pontedera (Pisa), che si presenterà in anteprima nazionale a Italia Legno Energia, la manifestazione del settore in programma dal 9 all'11 marzo ad Arezzo Fiere e Congressi.



"L'obiettivo - spiega Leonardo Paolino, ceo e fondatore della società - è supportare gli operatori della filiera della biomassa legnosa (fumisterie, installatori e manutentori) grazie all'introduzione di strumenti digitali utili per la riduzione dell'inquinamento, l'efficientamento e la manutenzione degli impianti di combustione a biomassa. Grazie a un cruscotto di controllo dedicato, gli operatori potranno monitorare a distanza i principali dati relativi al funzionamento degli apparecchi dei loro clienti, sul quale troveranno sia le informazioni rilevate direttamente dai sensori (temperatura, eventuali anomalie, dati sul tiraggio), sia quelle relative all'elaborazione dei dati raccolti utilizzando la piattaforma di intelligenza artificiale di Altrefiamme (tempo di accensione, problemi di combustione, consumo, qualità del combustibile, necessità di manutenzione straordinaria, apertura accidentale dello sportello)".



Si tratta quindi di una piattaforma con cui diventa possibile ottimizzare le prestazioni, programmare la manutenzione e intervenire tempestivamente in caso di guasti o altri problemi.



