Energia:accordo Galileo-Hope per parco eolico nell'Adriatico

Galileo, piattaforma paneuropea per lo sviluppo delle energie rinnovabili, e Hope, azienda con sede tecnico-operativa a Bari attiva nella progettazione di impianti rinnovabili, annunciano la nuova joint venture che lavorerà al progetto Barium Bay per la realizzazione di un nuovo parco eolico galleggiante nel Mare Adriatico.



Il progetto prevede un parco eolico con una potenza target di 1100 Mw ed il posizionamento ad oltre 40 chilometri al largo della costa che va da Bari sino a nord di Barletta. Barium Bay avrà di 74 turbine eoliche dalla potenza di 15 MW ciascuna e dovrebbe produrre, grazie alla ventosità del sito, molto distante dalla terraferma, oltre 3 miliardi di chilowattora all'anno, ossia una quantità di energia elettrica sufficiente per soddisfare il fabbisogno di oltre un milione di famiglie italiane.



Attualmente, la joint venture Barium Bay sta ultimando gli studi ambientali e tecnici di dettaglio con l'obiettivo di sottoporre la propria istanza per la procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) ai ministeri competenti entro l'estate di quest'anno. In parallelo inizierà una campagna di misurazione puntuale della risorsa eolica a mare, che durerà circa 24 mesi, per la quale la joint venture farà riferimento alla società spagnola specializzata in quest'ambito, Eolos Floating Lidar Solutions.



Il progetto Barium Bay consolida la collaborazione tra Galileo e Hope nata con la joint venture Lupiae Maris per lo sviluppo di un parco eolico di 525Mw, con la stessa tecnologia, al largo di Brindisi e Lecce.