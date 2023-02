Stellantis: Algeria, riunione di rifinitura su Fiat a Orano

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Il gruppo Stellantis, proprietario della Fiat, ha partecipato a un incontro con le autorità algerine per dare gli ultimi ritocchi al progetto del marchio italiano nella provincia costiera di Orano, nell'ovest dell'Algeria. Lo riferisce una nota della stessa Provincia pubblicato sulla sua pagina Facebook.



Il governatore di Orano, Said Saayoud, "ha presieduto un incontro a cui hanno partecipato un rappresentante del complesso Stellantis e alcuni direttori esecutivi, per dare gli ultimi ritocchi al lancio dello stabilimento Fiat", si precisa nella nota pubblicata ieri.



"Il governatore ha affrontato diversi punti importanti, il primo dei quali è stato la creazione di un comitato incaricato di monitorare e sostenere il completamento del progetto di produzione e fabbricazione di automobili nella zona industriale di Tafraoui", viene aggiunto.



Durante l'incontro, prosegue il comunicato, "è stata fatta una presentazione sullo stato di avanzamento dei lavori di finitura dell'impianto e del suo allacciamento alle varie reti, acqua, gas, energia elettrica e fibra ottica".



La nota conclude osservando che Saayoud ha insistito per "eliminare le restrizioni e le difficoltà che la fabbrica potrebbe incontrare", e "preparare l'atmosfera per la sua entrata in produzione entro le scadenze specificate".



Si segnala che questo impianto produrrà quattro modelli del marchio italiano, con una capacità annua di 60.000 veicoli nel primo anno, e fino a 90.000 in una seconda fase. (ANSA).