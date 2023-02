De Nora:perfeziona acquisto area per polo produttivo idrogeno

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Industrie De Nora in Joint Venture con Snam, ha perfezionato l'acquisizione di un'area industriale dismessa a sud-est del territorio di Cernusco sul Naviglio per la realizzazione del progetto italian gigafactory.



Il progetto si inserisce nel piano di espansione della capacità produttiva del gruppo De Nora, e prevede, a seguito alla demolizione degli immobili esistenti, la realizzazione di un polo produttivo su larga scala con una capacità fino a 2Gw per la produzione di elettrolizzatori per la generazione di idrogeno verde, sistemi e componenti per l'elettrolisi dell'acqua e celle a combustibile, oltre alla realizzazione di facilities a servizio delle altre divisioni del gruppo.



L'avvio dei lavori di costruzione della gigafactory è previsto nella seconda metà del 2023 subordinatamente al buon esito dell'iter autorizzativo che si svilupperà nei prossimi mesi. (ANSA).