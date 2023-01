Idrogeno green, Baker Hughes firma intesa con Fortescue

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - Baker Hughes ha annunciato la firma di un memorandum d'intesa con Fortescue Future Industries, player australiano nel campo dell'energia green, per l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche per l'idrogeno verde, l'ammoniaca verde e progetti geotermici. La collaborazione, si legge nella nota di annuncio, "getta le basi per una collaborazione volta a decarbonizzare le industrie hard-to-abate, tra cui l'industria mineraria, l'acciaio e il cemento".



Il memorandum è stato annunciato all'apertura dell'Annual Meeting di Baker Hughes, oggi a Firenze. "Ffi e Baker Hughes condividono l'ambizione di trasformare e accelerare la transizione energetica", ha dichiarato Lorenzo Simonelli, presidente e ad di Baker Hughes, secondo cui "il nostro portafoglio di tecnologie può contribuire a porre entrambe le aziende in prima linea nell'affrontare il cambiamento climatico con soluzioni pratiche e implementabili".



Per lo sviluppo dell'idrogeno e dell'ammoniaca verde, la collaborazione sfrutterà le competenze e le tecnologie di Baker Hughes in materia di liquefazione e compressione, turboespansori e turbine a idrogeno.



Per quanto riguarda la geotermia, Baker Hughes metterà a disposizione le sue competenze sia per le tecnologie esistenti nell'analisi del sottosuolo geotermico, nei servizi di pozzo geotermico, nella misurazione delle emissioni, nel monitoraggio e nella reiniezione del carbonio, sia per le soluzioni digitali per la gestione delle prestazioni degli asset e l'ottimizzazione dei processi. (ANSA).