Climate Network, in Italia triplicate rinnovabili, -10% gas

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "In Italia gli utenti dell'energia hanno reagito saggiamente allo shock: triplicata la capacità di energia rinnovabile installata annualmente, quasi il 10% di riduzione del consumo di gas. Non sono state riaperte centrali a carbone precedentemente chiuse, mentre ci aspettiamo che il loro utilizzo diminuisca nuovamente con la normalizzazione del prezzo del gas".



Lo sostiene in un comunicato Elif Gündüzyeli, esperta di energia della ong Climate Action Network Europe. (ANSA).