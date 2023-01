++ Libia: capo Noc, investimento Eni è record da 25 anni ++

(ANSA) - IL CAIRO, 27 GEN - E' il maggiore investimento mai fatto in Libia negli ultimi 25 anni quello da 8 miliardi di dollari che dovrebbe essere annunciato domani a Tripoli in occasione della possibile visita della premier Giorgia Meloni: lo sottolinea il sito di Bloomberg citando il presidente della Compagnia petrolifera nazionale (Noc) libica, Farhat Bengdara.



"Il settore energetico non vedeva un investimento di questa portata da più di un quarto di secolo", ha detto a Bloomberg il capo della Noc. È "un chiaro messaggio alla comunità imprenditoriale internazionale che lo Stato libico ha superato la fase dei rischi politici", ha detto ancora Bengdara. (ANSA).