Gas: Algeria, scoperta da 8 milioni di metri cubi al giorno

(ANSA) - ALGERI, 26 GEN - Una scoperta fatta in un giacimento nel sud dell'Algeria aumenterà la produzione di un campo portandola a otto milioni di metri cubi di gas al giorno entro la fine di marzo, contro i 3,7 milioni attuali. Lo riferisce oggi una nota della compagnia di idrocarburi statale algerina Sonatrach, precisando che si tratta del campo di Lias Carbonaté, nel perimetro di Hassi R'Mel, il più grande giacimento di gas del paese.



L'amministratore delegato di Sonatrach, Toufik Hakkar, ha visitato oggi, accompagnato da alcuni dirigenti dell'azienda, il giacimento di Lias Carbonaté nella provincia di Laghouat (sud), informa il testo pubblicato su Facebook.



Hekkar, prosegue la nota, ha ispezionato "i lavori di valutazione e sviluppo" di questa scoperta, che sta registrando un "notevole progresso", in quanto "sono stati recuperati 15 pozzi di gas non utilizzati" e "sono stati perforati 3 nuovi pozzi".



Sonatrach ha sottolineato che i pozzi hanno dato "risultati significativi in ;;termini di produzione", che ha raggiunto il livello di "3,7 milioni di metri cubi al giorno di gas ricco di condensato", e "arriverà a 8 milioni di metri cubi al giorno" entro la fine del primo trimestre. La produzione di questa scoperta raggiungerà i "15 milioni di metri cubi al giorno entro la fine dell'anno in corso", ha aggiunto la stessa fonte.



La compagnia di Stato a fine giugno aveva annunciato la scoperta del giacimento di Lias Carbonaté, le cui riserve sono stimate in 340 miliardi di metri cubi. All'epoca Sonatrach aveva affermato che "questo volume di gas costituisce una delle operazioni di rivalutazione delle riserve più importanti degli ultimi vent'anni". (ANSA).