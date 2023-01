Caro-bollette, Lucca anticipa spegnimento luci Mura urbane

(ANSA) - LUCCA, 26 GEN - Il Comune di Lucca anticipa lo spegnimento dell'illuminazione delle Mura per risparmiare sulle bollette. Con la crisi energetica i costi per l'illuminazione e il riscaldamento sono aumentati di oltre 3 milioni di euro per le casse comunali. Così, dopo varie manovre prese in analisi, l'amministrazione ha deciso di risparmiare sul paramento delle Mura urbane, illuminato da 500 plafoniere che consumano 75 kilowatt ogni ora. Lo spegnimento sarà anticipato dalle 24 alle 22 dal lunedì al venerdì e dalle 24 alle 23 sabato e domenica.



"Si tratta di un intervento 'soft' - spiega l'assessore alle finanze Moreno Bruni - che non cambierà la percezione del monumento. Abbiamo subito scartato l'ipotesi di intervenire sugli edifici scolastici". "Quello sul paramento - conclude l'assessore al bilancio- è un intervento di risparmio energetico che riteniamo di poter attivare perché non tocca i cittadini, la loro sicurezza o il comfort delle scuole, e ci consente al contempo un discreto risparmio". (ANSA).