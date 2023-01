Brasile: Petrobras aumenta del 7,46% il prezzo della benzina

(ANSA) - BRASILIA, 24 GEN - La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato un aumento del 7,46% del prezzo della benzina, il primo aumento dall'inizio del governo del neo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che ha indicato il senatore del suo Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), Jean Paul Prates, come nuovo capo dell'azienda.



A partire da domani, Petrobras venderà un litro di benzina consegnato alle società di distribuzione a 3,31 reais (0,60 dollari).



"L'aumento accompagna l'evoluzione dei prezzi di riferimento ed è coerente con la politica di Petrobras che cerca un equilibrio tra i suoi prezzi con quelli del mercato, ma senza trasferire la volatilità congiunturale sui prezzi interni", si legge in una nota dell'impresa verdeoro.



Il precedente aumento della benzina, che era stato del 6,1%, si era verificato a dicembre, ultimo mese del governo dell'ex presidente Jair Bolsonaro.



In settimana il consiglio di amministrazione di Petrobras - società con partecipazione pubblica - dovrebbe votare per scegliere come nuovo presidente Prates, il cui curriculum è stato analizzato la scorsa settimana dal Comitato del personale dell'azienda. (ANSA).