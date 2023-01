Ecco,con rinnovabili e efficienza compensabile 80% gas russo

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Per contrastare la crisi energetica in Italia "occorre rendere strutturali i risparmi raggiunti nel 2022, aumentare la spinta sulle rinnovabili (12 GW di rinnovabili l'anno da obiettivo del Ministro Pichetto), ma soprattutto aumentare l'efficienza energetica - grande assente finora - degli edifici e dell'industria, in linea con i nuovi obiettivi europei". In questo quadro "l'aumento delle importazioni dall'Algeria sarà necessario solo per un lasso limitato di tempo, visto il rapido calo della domanda di gas in Italia e in Europa". Lo scrive sul suo sito il think tank italiano sul clima Ecco, comentando il viaggio in Algeria della premier Giorgia Meloni.



"Nel corso del 2022, imprese e cittadini italiani hanno ridotto la domanda di gas del 9%, risparmiando circa 7 miliardi di metri cubi (mmc), equivalenti a un quarto delle importazioni russe - scrive il think tank -. Meglio ha fatto in media l'Europa, con un taglio dei consumi del 12%, secondo le prime stime del centro studi Bruegel. Questo percorso virtuoso deve ora accelerare nel solco del pacchetto europeo RepowerEU, con un potenziale di riduzione dei consumi europei di gas fino al 40% nel 2030".



Secondo le proiezioni di Ecco, risparmi, rinnovabili ed efficienza energetica "permetterebbero di sostituire l'80% del gas russo nei prossimi due anni. La revisione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, la cui prima bozza è attesa a giugno, dovrebbe contenere questi obiettivi settoriali, definire le politiche abilitanti e adottare un sistema di monitoraggio".



"Il gas rimanente da compensare deriverebbe da un aumento delle importazioni dalle infrastrutture esistenti - conclude il think tank -, senza quindi la necessità di fare ricorso a nuova produzione nazionale o nuovi rigassificatori e gasdotti (lo stesso vale per l'Europa, che si muove nella stessa direzione)".



