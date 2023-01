Terna acquista da Alperia la rete di Edyna in Alto Adige

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Terna ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale di Edyna Transmission, società del gruppo Alperia dedicata al settore della trasmissione, proprietaria di 34 km di elettrodotti ad alta tensione e 2 stazioni elettriche in Alto Adige già parte della rete nazionale di trasmissione elettrica, per un valore complessivo di circa 14 milioni di euro.



L'operazione - indica la società - "rientra nella strategia del gruppo guidato da Stefano Donnarumma di unificare l'infrastruttura nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, consolidando porzioni di rete ad alta tensione in capo a utility locali, con l'obiettivo di aumentare ulteriormente l'efficienza e l'affidabilità della rete.



L'accordo è subordinato all'avveramento di alcune condizioni sospensive". (ANSA).