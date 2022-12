Pnrr: a fondo perduto 2,2 miliardi per comunità energetiche

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "I 2,2 miliardi della misura Pnrr sulle Comunità Energetiche potranno essere concessi a fondo perduto". Lo comunica il ministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin (FI), annunciando che l'Italia è riuscita a ottenere dalla Commissione Europea il via libera all'utilizzo della misura nella modalità a fondo perduto, anziché del prestito. Il decreto relativo sarà firmato all'inizio del 2023.



"Si tratta di un grande risultato - ha commentato Pichetto Fratin -, reso possibile dal dialogo e dal confronto, che ha consentito al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di recepire gli input arrivati in questo senso dalle numerose parti interessate alle comunità energetiche, pronte a essere attivate su tutto il territorio nazionale".



"L'Europa - ha aggiunto Pichetto -, ancora una volta ha apprezzato la linea interpretativa portata avanti con determinazione dal Mase, in linea con l'importanza sempre maggiore di accelerare la produzione di energia da fonti rinnovabili, per ridurre la dipendenza dal gas naturale, secondo gli obiettivi del RepoweEu". (ANSA).