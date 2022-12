Vodafone ed Edison supportano imprese contro crisi energia

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Vodafone Business ed Edison Next annunciano una partnership strategica per accelerare la trasformazione digitale ed energetica delle medie e grandi imprese italiane e della Pubblica amministrazione e supportare così le imprese che stanno affrontando la crisi energetica. Il primo risultato, si legge in una nota, è il lancio di Vodafone Business Energy Data Management, una soluzione per il monitoraggio, controllo ed efficientamento dei flussi energetici di riscaldamento, condizionamento e ventilazione degli edifici, che consente alle imprese di gestire e ottimizzare i loro consumi, generando un risparmio sulla bolletta energetica.



L'applicazione raccoglie dati ambientali, di consumo e di produzione dai quadri elettrici o dai contatori in tempo reale attraverso sensori, per poi renderli disponibili all'utente attraverso una piattaforma online intuitiva che permette di interpretarli e utilizzarli facilmente, senza che sia necessario avere competenze tecniche in ambito energetico. Grazie ai dati raccolti l'azienda ha modo di analizzare il livello di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale del suo parco macchine, degli impianti di condizionamento e delle varie utenze aziendali. È possibile inoltre impostare allarmi personalizzati per un monitoraggio ancora più efficace e tempestivo dei flussi energetici, migliorando i consumi e la produzione.



Vodafone Business Edm fa parte della categoria di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi per cui è possibile richiedere gli incentivi fiscali previsti dal piano Transizione 4.0, precisa una nota. "Supportando le aziende italiane con la tecnologia, gli strumenti concreti e le soluzioni ormai indispensabili per tenere sotto controllo la produzione e ottimizzarla, Vodafone Business è abilitatore e acceleratore della loro crescita sul mercato, aprendo loro prospettive di sviluppo anche internazionale", afferma Lorenzo Forina, direttore di Vodafone Business Italia. "Il digitale rappresenta un abilitatore fondamentale della transizione energetica di aziende e pubblica amministrazione " dichiara Giovanni Brianza Ceo di Edison Next. (ANSA).