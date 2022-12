Brasile: Petrobras riduce ancora prezzi petrolio e benzina

(ANSA) - BRASILIA, 06 DIC - La compagnia petrolifera brasiliana Petrobras ha annunciato un calo dell'8,1% del prezzo del diesel e del 6,1% della benzina nell'ambito di una politica di riduzione dei costi promossa dal presidente della Repubblica uscente, Jair Bolsonaro. Da domani il prezzo del gasolio sarà di 4,49 reais (circa 0,8 dollari) al litro, mentre la benzina sarà venduta a 3,08 reais (circa 0,5 dollari).



Questi saranno i prezzi di vendita alle società di distribuzione, che poi aggiungeranno il loro margine di profitto quando li offriranno alle stazioni di servizio. Le riduzioni annunciate oggi sono "coerenti con la politica dei prezzi che cerca un equilibrio con i prezzi di mercato ma senza trasferire al mercato interno l'attuale volatilità" del barile nel commercio internazionale, ha affermato Petrobras in una nota.



Gli ultimi cali di prezzo si sono verificati il ;;20 settembre per il gasolio e il 2 settembre per la benzina. Il calo sostenuto dei prezzi dei combustibili è entrato in vigore con la nomina del nuovo titolare di Petrobras promossa a fine luglio da Bolsonaro, mossa che è stata accompagnata dalla riduzione delle accise sui carburanti. (ANSA).