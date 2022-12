Enel: nel Bolognese prima comunità energetica di autoconsumo

(ANSA) - BOLOGNA, 02 DIC - Prende vita nel Comune di Calderara di Reno, nella pianura bolognese la prima comunità energetica di autoconsumo collettivo supportata da Enel X. Si chiama 'Comune Calderara Circular Community' il progetto che vedrà la realizzazione di tre impianti fotovoltaici della potenza di 75kW (a cui si aggiunge un impianto fotovoltaico già esistente) e di una piattaforma tecnologica per la gestione della comunità energetica.



Il progetto prevede la realizzazione dei nuovi impianti nell'area nuova della sede comunale, sulla Scuola dell'Infanzia di Lippo e sulla Scuola Primaria Longara, con una produzione di energia rinnovabile di circa 100.000 kWh e una riduzione di oltre 50 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno, pari all'assorbimento annuo di oltre 2.500 alberi.



Enel X garantirà la gestione tecnico economica pluriennale della comunità fornendo la sua piattaforma digitale e le sue tecnologie innovative.



"Grazie alla proficua collaborazione con Enel X avviata negli ultimi anni - commenta il sindaco Giampiero Falzone - riusciamo a dare forma a questo progetto cui tenevamo tanto: non solo per aiutare i cittadini davanti all'attuale emergenza energetica del caro-bollette, ma anche per l'ulteriore sviluppo green di Calderara".



Nel 2021 la città di Calderara di Reno è stata riconosciuta come il comune più virtuoso d'Italia dal Circular City Index, lo strumento di misurazione dell'economia circolare e della sostenibilità dei Comuni creato da Enel X. (ANSA).