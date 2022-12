Granarolo: fra primi in Italia nel biometano agricolo

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Parte uno dei primi impianti di biometano agricolo in Italia a Cingia de' Botti in provincia di Cremona. L'azienda agro-zootecnica Pieve Ecoenergia, associata alla filiera Granlatte Granarolo con due impianti di biogas elettrico e uno di biometano, inaugurato oggi, avvia il percorso verso la negatività carbonica nella produzione del latte.



Il nuovo impianto rappresenta un modello virtuoso in termini di sostenibilità: produrrà infatti 320 metri cubi/h di biometano, 2.700.000 metri cubi/anno che consentiranno un risparmio di 6.350 tonnellate l' anno di CO2 eq.



"Il primo impianto di biometano agricolo della nostra filiera rappresenta uno stimolo per la messa a terra di ulteriori progetti di agroecologia", ha commentato il presidente di Granarolo Gianpiero Calzolari. (ANSA).